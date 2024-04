Giro di vite sugli sforamenti della Ztl | ecco i 14 nuovi varchi a Lucca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – Sono in arrivo 14 sentinelle pronte a vigilare H 24 i corretti orari di permanenza nel centro storico. Scatta così ildisu transito e sosta selvaggia da parte di chi sfora sistematicamente rispetto agli orari indicati nei pass con gli effetti ben visibili di insostenibile viavai dei mezzi in centro. Il Ministero dei Trasporti ha infatti emesso il decreto di autorizzazione per l’installazione di14in centro storico (di cui 10 in uscita) e lo spostamento di alcuni esistenti, sulla base del progetto recentemente approvato dall’amministrazione comunale. Il Comune dipotrà adesso procedere con la richiesta delle dovute autorizzazioni anche alla Sovrintendenza, a cui seguiranno le operazioni di installazione, che ragionevolmente potranno ...