Girls State | la recensione | se la nuova politica arriva dal Missouri in un documentario che non incide

(Di sabato 6 aprile 2024) Ladidisponibile su Apple TV+ che segue l'operato di giovani studentesse decise a darevita ad un'eventuale (e futura) nazione guidata da sole donne. Il risultato? Così e così. È il 2017: la serie Cutting Edge prodotto dal canale britannico Channel 4 ha condotto un esperimento sociale intitolato "Boys Alone" raggruppando in spazi distinti dieci bambini e dieci bambine senza la presenza di adulti, al fine di documentare come i due gruppi si comportassero, e quali atteggiamenti adottassero nei confronti della casa e tra loro stessi. Tra stanze distrutte, cibi ad alto consumo di zucchero e comportamenti aggressivi, il mondo dei maschi si distanzia fortemente da quello delle femmine, le quali cooperavano in maniera paritaria, senza leader, distribuendo compiti e ...