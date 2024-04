Giovanni Tesse | ecco chi è la fidanzata del bel ballerino

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 aprile 2024)è ileliminato nel corso della terza puntata del serale di Amici insieme ad un altro danzatore del talent, Nicholas Borgogni, il successo ai mondiali di Latino Americano Oggi i due ballerini saranno ospiti a Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Nato nel 2004 a Barletta, è specializzato nella danza latino-americana che ha praticato sin da bambino insieme alla sorella. Conseguito il diploma, si è specializzato nella disciplina sostenuto sempre dalla sua famiglia. Insieme alla sorella Ilaria hanno rappresentato l’Italia al World Championship Latin Under 21 in Repubblica Ceca lo scorso ottobre. Nello stesso mese si presentava ad Amici dove diventava ufficialmente un allievo del talent:...