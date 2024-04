Giovane donna trovata morta su un sentiero vicino ad Aosta | non si esclude l’omicidio

(Di sabato 6 aprile 2024) Il corpo di unaè stato trovato da un passante su unnei pressi della frazione Equilivaz, nel comune La Salle, in Valle d', a pochi passi da. Indagini in corso, nessuna ipotesi esclusa, anche l'omicidio.

Due persone - una 36enne e un Giovane di 16 anni - sono state fermate dai carabinieri per i reati di tentato omicidio e detenzione e porto abusivo di arma da fuoco nel corso delle indagini che ... (today)

PESARO Giorni difficili alla casa circondariale di Villa Fastiggi : un detenuto è morto, colto da malore in cella, ed è stata disposta l?autopsia. Una Giovane donna è stata... (corriereadriatico)

La “ballerina sulle ruote” che sogna di danzare con Roberto Bolle al Teatro greco di Siracusa - Lo dice sorridendo, Alessia Gentile, con quell’espressione che tradisce emozione soltanto per aver ammesso a voce alta un desiderio tanto grande per una Giovane donna come lei. Alessia è nata l’8 ...siracusanews

Il Caso La Russa Jr: 'Aggiornamento' consultazione tossicologica non conferma l'uso di droga dello stupro - ROMA Ultimo Aggiornamento - Nel labirinto giudiziario che avvolge il caso di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e dell'amico dj Tommaso Gilardoni, emerge un nuovo dettaglio ch ...infooggi

Violenza shock in via Giulia, cittadino arabo tenta di strangolare la moglie - Ieri sera, venerdì 5 aprile 2024, intervento della polizia presso l'ospedale di Cattinara a seguito della presa in carico da parte dei sanitari della struttura triestina di una Giovane donna sulla tre ...triestecafe