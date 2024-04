Giornata mondiale della Salute | l’Abruzzo inverta la rotta

(Di sabato 6 aprile 2024) Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Carmine Ranieri (Segretario Generale CGIL ABRUZZO MOLISE) e Alessandra Tersigni (Segretaria Regionale Politiche per laCGIL ABRUZZO MOLISE). “Domani, 7 aprile, sarà la. Quest’anno è alla sua 76esima ricorrenza e ha come tema “La mia, il mio diritto”. Questo il titolo scelto dall’OrganizzazioneSanità, guardando alladelle persone, dall’accesso ai servizi sanitari alla disponibilità universale di aria pulita e acqua potabile come beni comuni necessari ad un vivere sano.come benessere generale e dunque come qualità e dignità del vivere e del lavorare, rispetto dei diritti umani, civili, sociali. ...

