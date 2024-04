Giornata Mondiale della Salute | a Garbagnate un “Health point” per illustrare i servizi

(Di sabato 6 aprile 2024) Domenica 7 aprile si celebra la, promossa dall’OrganizzazioneSanità, e aalcuni giorni dopo sarà allestito un “”. Il tema scelto dall’OMS quest’anno è “My, my right” (La mia, il mio diritto), per celebrare lacome diritto umano fondamentale.a ...

(Adnkronos) – Sabato si celebra la Giornata mondiale dell'attività fisica (World Day for Physical Activity). L'iniziativa, nata nel 2002 in occasione della 55esima Assemblea mondiale della sanità ... (webmagazine24)

Arezzo, 5 aprile 2024 – Presentato oggi a San Giovanni Valdarno, presso la farmacia Benu ‘SGV 2’ - Via Spartaco Lavagnini, 83 - il mese della prevenzione , alla presenza - per il Comune di San ... (lanazione)

Piccole e semplici azioni per un grande e importante obiettivo: il nostro benessere psico-fisico. È questo il messaggio che sport e Salute lancia in occasione di questo weekend. Il 6 aprile, ... (sport.quotidiano)

Giornata Mondiale per lo sport e la pace: intitolati premi a Riva - Oggi, Giornata Mondiale per lo sport e la pace, alcune personalità riceveranno a Roma un premio intitolato al grande Gigi Riva.calciocasteddu

Giornata Mondiale dell'attività fisica: per l’Asl Toscana Sud Est il movimento è salute - Grosseto: Anche quest’anno l’Azienda USL Toscana Sud Est aderisce alla Giornata Mondiale dell’attività fisica del 6 aprile. Il tema chiave dell'edizione 2024 è la felicità: “Sii attiv e vivi felice”.maremmanews

Franco e Andrea Antonello parlano dell'autismo a Le Iene: “Dopo la disperazione abbiamo capito come guardare al futuro” - Franco e Andrea Antonello in occasione della Giornata Mondiale per la consapevolezza sull'autismo sono intervenuti a Le Iene: “Dopo la disperazione abbiamo capito come guardare al futuro” ...superabile