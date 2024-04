(Di sabato 6 aprile 2024) Alberto, l`allenatore del, ha presentato in conferenza stampa la sfida che vedrà i rossoblu affrontare domani il Verona in...

"Il Lecce è una squadra ben messa in campo con struttura fisica". GENOVA - La buona notizia che arriva da Pegli, quartier generale del Genoa , riguarda i rientri di alcune pedine che erano out e ... (ilgiornaleditalia)

Il Genoa di Gilardino è atteso dalla trasferta delicata contro il Verona al Bentegodi: emergenza in attacco per il grifone Il Genoa di Gilardino è atteso dalla trasferta delicata contro il Verona al ... (calcionews24)

Gilardino: 'Emergenza in attacco e difesa, out Malinovskyi e Vitinha. Futuro Grato al Genoa' - Alberto Gilardino, l`allenatore del Genoa, ha presentato in conferenza stampa la sfida che vedrà i rossoblu affrontare domani il Verona in uno scontro diretto.calciomercato

Gila: "Verona sfida dura, futuro Ho fiducia nel Genoa - Gilardino a ruota libera su tutto, a cominciare dal suo futuro: "Non vorrei rispondere più a queste domande ma non perché mi arrabbio ma perché l'importante ora è finire bene queste ultime otto partit ...primocanale

Gilardino: «Basta domande sul mio futuro perché poi ci si annoia a parlare e a sentirle» - Gilardino: «Con la società Genoa c'è un dialogo costante e ci siamo detti che quando ci saranno delle novità verranno comunicate» ...pianetagenoa1893