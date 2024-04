Gianni Petrucci ricoverato dopo un incidente in auto | il presidente della Federbasket è grave

(Di sabato 6 aprile 2024) È rimasto vittima di unstradale a Roma. Secondo quanto riporta il CorriereSera,in condizioni definite «serie» all’ospedale San Camillo di Roma, ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici stanno svolgendo una serie di esami, anche alla testa. La moglie diè invece ricoverata all’ospedale di Tor Vergata per alcune contusioni. Exdel Coni, che ha guidato per 14 anni,era diretto con la suaverso Valmontone, a Sud di Roma, quando è uscito fuori strada finendo in una scarpata di circa otto metri. In aggiornamento Leggi anche: Scontro tra due ...

