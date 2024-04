Gianni Petrucci ricoverato dopo un incidente con la moglie | «Auto finita in un dirupo» Chi è il presidente Fip

Il presidente della Federbasket ed ex presidente del Coni Gianni Petrucci viaggiava con la moglie Raffaella quando, per cause da chiarire è finito con la sua auto in una scarpata alle porte di Roma. ... (fanpage)

incidente stradale per Gianni Petrucci , presidente della Federbasket ed ex numero 1 del Coni: è finito con la macchina in una scarpata mentre viaggiava con la moglie . Ricoverato al San Camillo di ... (corriere)

Roma: finisce in una scarpata con la sua Maserati, grave Gianni Petrucci - Incidente stradale nel pomeriggio per Gianni Petrucci, presidente della Federbasket. L’auto è finita in una scarpata. L’ex presidente del Conì è stato trasportato con l’eliambulanza ed è ora ...radiocolonna

Grave incidente per il presidente FIP Gianni Petrucci: in macchina c’era anche la moglie - Secondo quanto riferito dall'ANSA, oggi pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale il presidente della FIP, la Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci: in auto assieme alla mo ...oasport

Gianni Petrucci, grave incidente stradale per il presidente della Federbasket: finito in una scarpata. In auto con lui la moglie - Grave incidente stradale per Gianni Petrucci e sua moglie. Il presidente della Fedebasket è finito con l'auto in una scarpata a Valmontone, vicino Roma. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ...ilmattino