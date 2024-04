Un incidente stradale per il presidente della Federbasket , ex numero 1 del Coni, che è finito con la macchina in una scarpata mentre viaggiava con la moglie : è ricoverato al San Camillo di Roma (corriere)

Roma, incidente per il presidente della Federbasket Gianni Petrucci: è grave - Grave incidente per Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, che sarebbe in gravi condizioni. Lo schianto è avvenuto a Roma.tag24

Gianni Petrucci, incidente per il presidente della Fip: ricoverato in ospedale. «Auto finita in una scarpata» - Il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ha avuto un incidente d'auto mentre era con la moglie, finendo in una scarpata. Il numero uno della Federbasket, a quanto si apprende, ...leggo

Gianni Petrucci, incidente d'auto per il presidente della Federbasket e la moglie: è grave - Grave incidente stradale per Gianni Petrucci e sua moglie. Il presidente della Fedebasket è finito in una scarpata con l'auto mentre si stava recando a Valmontone. Petrucci è stato ricoverato al San ...ilmessaggero