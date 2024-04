Gianni Petrucci in condizioni serie dopo incidente d’auto | finito in un dirupo Con il presidente della Federbasket anche la moglie

(Di sabato 6 aprile 2024)stradale pered ex numero 1 del Coni: ècon la macchina in una scarpata mentre viaggiava con la. Ricoverato al San Camillo di Roma, non è in pericolo di vita. Ha sei costole rotte

Paura per Gianni Petrucci , presidente della Federbasket, ricoverato in ospedale al San Camillo dopo un brutto incidente d'auto mentre viaggiava con la moglie : ancora da accertare... (leggo)

Gianni Petrucci è rimasto coinvolto in un Grave incidente stradale, secondo quanto appreso dal Corriere della Sera. Condizioni serie, ma non sarebbe, comunque, in pericolo di vita. L’attuale ... (sportface)

AGI -Il presidente della Federbasket ed ex numero uno del Coni, Gianni Petrucci si trova ricoverato non in pericolo di vita all'ospedale 'San Camillo' di Roma a seguito di un incidente stradale ... (agi)

Incidente d’auto per Gianni Petrucci: è grave! - Gianni Petrucci è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.generationsport

Incidente Gianni Petrucci, il comunicato ufficiale: le condizioni del presidente FIP - A seguito delle notizie pubblicate a mezzo stampa circa l’incidente automobilistico occorso al Presidente Federale Giovanni Petrucci, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che ...pianetabasket

"Gianni Petrucci" - Incidente stradale per Gianni Petrucci, ricoverato in ospedale Pianeta Basket21:06 Incidente stradale per Gianni Petrucci mentre era in auto con la moglie: ricoverato al San… Il Fatto Quotidiano21:01 ...newsnow