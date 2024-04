Gian Arturo Ferrari | «Gomorra divenne un best seller fu grazie alla strage di Duisburg» Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 aprile 2024) Il Corriere della Sera intervista oggi, una delle anime piu? vive dell’editoria italiana, entra nell’ottantesimo anno con un nuovo libro (La storia se ne frega dell’onore, giallo storico che Marsilio pubblica il 9 aprile). Per tanti anni è statoguida della Mondadori e ricorda quanto rifiutò il «Il Codice da Vinci» «Si?, mi ero sbagliato. Lo propose Stefano Magagnoli, io dissi di no con veemenza. Poi il libro usci? negli Stati Uniti e fu un successo enorme. Decidemmo di rilanciare e di andare fino in fondo all’asta. Aggiudicato. Il punto fu che quell’estate, in vacanza, lo lessi in anteprima e rabbrividii: “Oddio, che cosa abbiamo fatto”, dissi a me stesso». Lei ha lavorato sia sotto Berlusconi che sotto gli Agnelli. Chi si intrometteva di piu? nelle scelte editoriali? «Berlusconi non ...