Giallo in Valle d’Aosta | rinvenuto nei boschi il corpo di una donna

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 6 aprile 2024) . Non si esclude alcuna ipotesi neanche il delitto Le notizie sono ancora frammentarie, ma appartiene ad unailprivo di vitaieri nei pressi della frazione Equilivaz, nel comune La Salle, in. A scoprire il cadavere è stato un passante, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono così intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Aosta e un’ambulanza, ma per lanon c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata successivamente all’obitorio del cimitero di Aosta per gli accertamenti del caso. Sul luogo del ritrovamento sono stati condotti anche rilievi scientifici da parte dei militari. Non si esclude al momento alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio. Leggi anche: L’Aquila, a 15 anni dal sisma le ...