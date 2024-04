Già 29 suicidi di detenuti quest' anno | il 2022 è l' annus horribilis

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 6 aprile 2024) AGI - Sono gia' 29 idiavvenuti nelle carceri italiane dall'inizio dell'. Un numero che inquieta per il rischio di registrare a fine 2024 un altro triste record eguagliando o superando gli 84del, l'con una media di uno ogni 4 giorni. Secondo i dati di Antigone il precedente primato negativo era del 2009, quando in totale idiin carcere furono 72 su una popolazione di oltre 61.000. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, solo due giorni fa e' intervenuto firmando un decreto con il quale stanzia immediatamente 5 milioni di euro per prevenire ie ridurre il disagio psicologico della ...