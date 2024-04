George McCrae | chi è l’ex moglie Gwen Mosley

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 aprile 2024)è il cantante che ha raggiunto il successo mondiale con la super hit Rock Your Baby nel 1974, che venduto oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. Stasera l’artista di West Palm Beach sarà ospite de I Migliori Anni, in onda dalle 21:30 su Raiuno. Nato nel 1944 in Florida, formava un ensemble vocale chiamato Jivin’ Jets. Tuttavia, fu di breve durata. Nel 1974,pubblicò il singolo “Rock Your Baby”, raggiungendo la vetta delle classifiche negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri 80 paesi. Questo singolo divenne uno dei primi successi dell’era disco e fu votato no. 1 dalla rivista Rolling Stone quell’anno nella nuova categoria discoteca. Inoltre,ha ricevuto una nomination ai Grammy Award come miglior cantante R&B maschile per il successo....