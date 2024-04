Gelo demografico spopolerà il Nord | -2 | 3 milioni entro 2040

(Di sabato 6 aprile 2024) Senza migrazioni, e senza un'inversione nel trend delle nascite, ilItalia è atteso da una 'glaciazione' demografica cheil, tra 17 anni, porterà un saldo negativo rispetto all'attuale di 2,3di residenti. Si passerà dai 27,4di abitanti del 2023 a 25,1. Gli effetti più pesanti si vedranno in Lombardia (-673mila), Piemonte (-493mila) e Veneto (-387mila). Meno abitanti vorrà dire minore mercato interno, dunque più bassi consumi ma anche investimenti inferiori. E' quanto afferma uno studio della Fondazioneest, partendo dal record negativo di natalità registrato nel 2023 nel Paese.

