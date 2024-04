Gaza | Biden a Egitto e Qatar | serve pressing su Hamas per accordo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 aprile 2024) Pubblicato il 6 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joeavrebbe scritto ai leader di, invitandoli a fare pressione suaffinché il gruppo palestinese accetti unsugli ostaggi con Israele. Lo ha riferito a 'The Times of Israel' un alto funzionario dell'amministrazione americana. Il funzionario, che ha parlato a condizione di anonimato, ha affermato che il consigliere per la sicurezza nazionale diincontrerà lunedì i familiari di alcuni dei circa 100 ostaggi che si ritiene siano ancora a. Le comunicazioni al presidente egiziano Abdel Fattah el-Sissi e all'emiro al potere del, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, sono state inviate mentreha mandato il ...