Fuori strada con auto | ferito ex presidente Coni Petrucci

(Di sabato 6 aprile 2024) Incidentele nel pomeriggio per l'exdelGianni. E' accaduto a Valmontone, vicino Roma. A quanto ricostruito dai carabinieri, mentre percorreva una curva in zona Colle Pereto, sarebbe uscito, finendo in un dirupo di 7/8 metri.è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo mentre la moglie al Policlinico Tor Vergata. Non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Radiomobile di Colleferro e della stazione di Valmontone.