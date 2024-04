Frosinone | a un mese dall’Inter operazione per un giocatore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 aprile 2024) Manca poco più di un-Inter, sfida di campionato in programma il 12 maggio. Il club ciociaro, con una nota ufficiale, comunica la riuscitaper uno dei suoi giocatori, che sarà probabilmente assente per la partita.RIUSCITA – Con una nota ufficiale, il– a poco più di undalla partita in programma in casa contro l’Inter, del 12 maggio – comunica la riuscitaal malleolo per il difensore Anthony Oyono. Questo il comunicato del club ciociaro: “IlCalcio comunica che il calciatore Anthony Oyono Torque si è sottoposto, nella giornata di ieri, a un intervento chirurgico al malleolo interno della caviglia destra. L’è stata eseguita con successo presso la casa ...