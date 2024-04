Frontale tra auto | automobilista era ubriaco | arrestato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) È statocon l'accusa di omicidio stradale il 29enne alla guida dell'che ieri notte poco prima di mezzanotte si è scontrata frontalmente con un'altra vettura lungo la SP 66 in via Monte Pasubio a Zanè (Vicenza). Nell'incidente ha perso la vita un uomo che viaggia con la moglie, rimasta gravemente ferita e che rimane ricoverata in condizioni gravissime al San Bortolo di Vicenza. Per i carabinieri il giovane aveva un tasso alcolemico superiore al limite consentito facendo così scattare l'arresto anche a seguito della dinamica dell'incidente.