Frignani dà fiducia all’UnipolSai | Soffriremo | poi il gruppo crescerà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Qualche intoppo sul mercato. Ma anche l’arrivo, presto, di alcuni elementi tanto attesi. L’UnipolSai campione d’Italia cercherà di difendere il titolo conquistato con pieno merito lo scorso anno. Ma Daniele, che della Fortitudo è il manager dal 2016, in questo intervallo di tempo 5 scudetti (2016, 2018, 2019, 2020, 2023), 3 Coppe Italia (2017, 2018, 2022) e una Coppa dei Campioni (2019), sa che, soprattutto all’inizio, non mancheranno le difficoltà. Difficile, per lui, fare previsioni oggi: non perché giochi in difesa, semplicemente perché non conosce ancora il reale valore della sua squadra. Nel frattempo, come preannunciato, è già tornato a Bologna Ricardo Segundo Paolini., partiamo dagli stranieri. "l campionato messicano e quello venezuelano, in questo momento. sono un’incognita in più per noi. Pensavamo di avere già qualche ...