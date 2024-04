Fred Burns | chi è Captain Sensible 

(Di sabato 6 aprile 2024), figlio del chitarrista e compositore britannico Raymond, più conosciuto con il nome d’arte die per essere il co fondatore della band The Damned, è oggi un regista di successo che firma soprattutto documentari sul tema della scena punk inglese dei primi anni 80. Grazie alle esperienze fatte in famiglia infatti,è diventato collezionista e appassionato di questo genere che ha segnato un’epoca, non solo nella musica ma anche per lo stile di vita caratteristico dei suoi seguaci.ha diretto il documentario, che è stato pubblicato su Netflix, vincitore di alcuni premi, intitolato “Fondamentalmente Johnny Moped“, nel quale riprende, attraverso quelli che sono stati i racconti di suo padre fin da quando era bambino, le storie ...

Masters 2024 predictions, odds, top picks, props: Golf insider backs Sam Burns at Augusta National - Golf insider Patrick McDonald has revealed his 2024 Masters picks, PGA best bets and props for Augusta National ...cbssports

Fred Burns, chi è Il figlio di Captain Sensible/ “I miei film ispirati ai racconti di papà” - Fred Burns, figlio di Raymond Burns in arte Captain Sensible, chi é il regista di documentari e film ispirati ai racconti punk di suo padre ...ilsussidiario

Fire Burns Vado home - An ABC-7 viewer sent in dramatic images of a fire burning at a residence. The viewer reported that the fire is happening in Vado, Texas. Courtesy: Fred Acosta An ABC-7 crew saw the aftermath of the ...kvia