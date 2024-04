Francesca | chi è la moglie misteriosa di Mauro Corona | “Ha accettato i miei tradimenti”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 aprile 2024)è una tra le personalità più interessanti del piccolo schermo, ha scritto diversi romanzi di successo come Aspro e dolce o Il volo della martora, è alpinista e scultore. È scrittore, scultore e alpinista, noto al grande pubblico per le sue ospitate nel talk show È sempre Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, format riproposto in versione originale dopo che la giornalista ha lasciato la Rai. Vive in Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Pordenone, in un piccolo paesino circondato dalle montagne, ad Erto. Pochissimi abitanti e ritmi di vita diversi da quelli della città. Lì,può coltivare al meglio le proprie passioni, oltre all’amore per la. I due si sono conosciuti proprio nel periodo in cui il montanaro decise di ...