FOTO San Giorgio | il sogno è realtà | poker esterno per festeggiare la vittoria di un campionato dominato

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra di Ferraro si impone 4-0 sul campo dell’Atletico Baiano, e con due gare di anticipo festeggia la promozione in Prima Categoria. Gli oronero passano subito in vantaggio dopo soli 3? dal fischio d’inizio, con un tap-in vincente di Giovanni Vernacchio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il raddoppio sempre nella prima frazione di gara è ad opera del capocannoniere sangiorgese Nicola Masone. Nel secondo tempo poi è ancora Masone a siglare il terzo gol, aprendo la festa oronero. Chiude le marcature il colpo di testa di Simone Colangelo che trova la quindicesima rete stagionale. Numerosi i tifosi giunti a Baiano per sostenere la squadra del presidente Gerardo Campana che, con laodierna, si aggiudica il secondodi fila. A questo punto si attende solo la prossima gara casalinga, sabato 13 ...