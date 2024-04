FOTO Cilento | anziano finisce sotto al trattore mentre lavora nel terreno | è grave

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAlbanella (Sa)- Versa in gravissime condizioni di salute, l’uomo rimasto ferito dopo una caduta dalva in unagricolo. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio, nelle campagne del comune di Albanella, nel. L’uomo, un, era alla guida del suoquando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri agli ordini del capitano della compagnia di Agropoli, e Giuseppe Colella, il mezzo si è capovolto. L’uomo è rimastomente ferito. Sul posto i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118. A causa delle precarie condizioni di salute per il conducente del mezzo agricolo si è reso necessario il trasporto in ospedale al Ruggi di Salerno, in ...

