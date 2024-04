FOTO – Bonfantini-Cambiaghi duo non solo all’Inter | che festa il gol con l’Italia!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 aprile 2024)si prendono la scena in Italia-Paesi Bassi. Le due calciatrici dell’Inter Women festeggiano sui social la vittoria e il gol. INTESA – Serata magica allo Stadio ‘San Vito-Gigi Marulla’ di Cosenza per la Nazionale Italiana ma anche per l’Inter Women. Le due nerazzurre – Agnesee Michela– convocate da Andrea Soncin per i due impegni di qualificazione agli Europei 2025, si sono distinte nella sfida contro i Paesi Bassi. Il secondo gol messo a segno, per il KO definitivo delle avversarie olandesi, nasce da una collaborazione delle due giocatrici dell’Inter Women., entrata a gara in corso, disegna un cross dalla sinistra delizioso, che rischia però di andare troppo addosso al portiere. A questo punto è bravissima, in campo dal ...