FOTO Benevento 5 | blitz contro la Lazio ma il Manfredonia rimanda la serie A dei sanniti

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ svanito a pochi secondi dalla fine lo storico approdo inA del5, complice la rocambolesca vittoria delin casal’Itria (5-4). I, in precedenza, avevano fatto in pieno il loro dovere espugnando (3-7) il difficile campo della(quinta in classifica) ribaltando con una tripletta di Suazo e due reti di De Crescenzo l’iniziale doppio vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa i gol di Imparato e dell’estremo difensore Matheus hanno permesso al5 di prendere il largo fino al 2-7, con il match poi chiuso dal 3-7 di Bertinelli. Poi tutti a seguire sui cellulari il match delche ha vinto una gara dal finale thrilling con l’Itria priva di entrambi i portieri, ...