(Di sabato 6 aprile 2024)Uno, si corre inil quarto appuntamento del Mondiale. La prima fila è tutta della Red Bull. Male le due Ferrari nelle qualifiche Se in Australia è stato solo un incidente di percorso lo dirà la gara. Di certo, Max Verstappen, nelle qualifiche del Gran Premio del, ha fatto capire che vuole riprendersi tutto con gli interessi dopo aver interrotto solamente dopo 4 giri la prestazione di due settimane fa. Il campione del Mondo con la sua Red Bull ha fatto un giro pazzesco e partirà davanti a tutti. Prevedibile. Verstappen (Lapresse) – Ilveggente.itNon era del tutto prevedibile, invece, il secondo posto di Perez: una prima fila composta dai compagni di squadre quindi che si aiuteranno pure per arrivare in fondo al Gran Premio in parata. Male le Ferrari, molto male: Sainz quarto alle spalle di uno scatenato Lando ...

Suzuka – E’ tutto pronto per il Gp di Suzuka in Giappone. Il circo della Formula Uno arriva alla quarta tappa del Mondiale. La Ferrari punta ancora al podio, dopo la doppietta storica di Carlos ... (ilfaroonline)

Formula Uno, GP del Giappone: tv, streaming, pronostico - Formula Uno, si corre in Giappone il quarto appuntamento del Mondiale. La prima fila è tutta della Red Bull. Male le due Ferrari nelle qualifiche ...ilveggente

Formula 1, Gp Giappone 2024: orario gara, dove vederla in tv e streaming (Sky, Now, Tv8) - Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati in Giappone. Altra notte in pista a Suzuka per seguire assieme la terza sessione di prove libere: in tv la diretta è su Sky… Leggi ...informazione

A Suzuka la RedBull aiuta Perez, mentre emerge il problema Ferrari - vedendo la prestazione di Stroll figlio e sapendo che uno dei punti deboli della vettura di quest’anno è la gestione gomma, sarà interessante valutare in gara la reale performance della AMR24. In ...formulapassion