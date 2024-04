Formula 1 | qualifiche GP Giappone oggi in tv | orari | programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Il circuito di Suzuka è pronto ad ospitare ledel Gran Premio del. La1 vola nella terra del sol levante per il quarto appuntamento della stagione 2024. L’evento, solitamenteto per il mese di ottobre, è stato anticipato a marzo per cercare di evitare i pesanti monsoni che colpiscono la zona in quel periodo dell’anno. Dopo un movimentato weekend australiano, la griglia torna ad essere completa. La Williams ha infatti riparato il telaio danneggiato a Melbourne e Logan Sargeant scenderà in pista. Tutti presenti dunque per la caccia alla pole position. Max Verstappen è chiamato a rispondere dopo il DNF in Australia, sul tracciato che nel 2022 lo ha incoronato per la seconda volta campione del mondo. Occhi puntati anche sul box Ferrari, con Carlos Sainz e Charles Leclerc freschi di ...