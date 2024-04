Formula 1 | Gp Giappone | Verstappen parte dalla pole Delude la Ferrari | 4° e 8° posto

Sul circuito di Suzuka vanno in scena le qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il Circus torna in pista dopo una sosta di due settimane per disputare il quinto round della stagione ... (sportface)

Formula Uno, si corre in Giappone il quarto appuntamento del Mondiale. La prima fila è tutta della Red Bull. Male le due Ferrari nelle qualifiche Se in Australia è stato solo un incidente di ... (ilveggente)

LIVE F1, GP Giappone 2024 in DIRETTA: Sainz punta al podio, Leclerc per la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara valevole per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formu ...oasport

F1. Dove e quando guardare il GP del Giappone 2024: orari TV diretta Sky e differita TV8 - Formula 1 - Prima fila tutta targata Red Bull, con la 36^ pole della carriera di Max Verstappen seguito da Sergio Perez. Dietro la coppia formata dalla McLaren di Norris e dalla Ferrari di… Leggi ...informazione

F1, GP Giappone 2024: doppietta Red Bull inevitabile Ferrari spera nel “caldo” e nel passo-gara - Domenica 7 aprile assisteremo a qualcosa di inedito nella storia della Formula Uno, ovverosia un Gran Premio del Giappone primaverile! Mai, prima di questo 2024, l’appuntamento nipponico era stato col ...oasport