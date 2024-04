Formula 1 | Gp Giappone 2024 | orario gara | dove vederla in tv e streaming Sky | Now | Tv8 – Griglia di partenza

(Di sabato 6 aprile 2024) Il ritorno di Max Verstappen, l’amarezza e i punti di domanda delle Ferrari. Il campione del mondo olandese ha conquistato la pole position del Gp del, quarto appuntamento del mondiale, chiudendo in 1’28?197. Al secondo posto, a completare una prima fila tutta Red Bull, il compagno di squadra Sergio Perez. A Suzuka, casa di Honda, Red Bull dimostra che il vantaggio aerodinamico della RB19 è ancora un fattore determinante. C’è amarezza, invece, in casa Ferrari. Carlos Sainz si è piazzato al quarto posto e ha fatto, ancora una volta, meglio del compagno di squadra Charles Leclerc che ha chiuso solo ottavo. La sensazione è che la Rossa – dopo la doppietta in Australia – non possa coltivare sogni di gloria, nonostante il buon passo. “E’ difficile avere un quadro chiaro sulla, siamo molto vicini. Il gruppo è molto ...

Sul circuito di Suzuka vanno in scena le qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1. Il Circus torna in pista dopo una sosta di due settimane per disputare il quinto round della stagione ... (sportface)

F1: in Giappone la pole è di Verstappen - Prima fila tutta Red Bull al via del GP del Giappone. A Suzuka Max Verstappen ha ottenutola ... Russell a Tsunoda chiudono le prime 10 posizioni. 2 di 19 foto Formula One Japanese Grand Prix - ...ansa

F1, a Suzuka 2024 prima fila tutta red Bull con Verstappen alla quarta pole stagionale - Finora quello di Suzuka, per il GP del Giappone di Formula 1, è stato un fine settimana targato Red Bull. Dopo aver convinto nelle tre sessioni di libere, i due piloti della scuderia anglo-austriaca ...fai.informazione

Ferrari, problema gomme: cos'ha…" - F1. Qualifiche GP Giappone 2024, Leclerc: “Ho messo tutto me stesso in quel giro, ma non è stato abbastanza e non avrei potuto fare meglio” ...informazione