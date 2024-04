Formisano dà una spinta ai biancorossi Prove di tridente per trovare la via del gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Rila strada del gol, rendersi più pericolosi, creare scompiglio in area avversaria, dare vivacità alla manovra offensiva. Il Perugia, dopo aver trovato un buon equilibrio in fase difensiva, cerca soluzioni in attacco in vista del finale di stagione. E allora in vista della partita con l’Olbia,cerca di mischiare le carte, anche per poter dare minutaggio a tutta la rosa in vista degli spareggi nel dopo campionato. E nel mischiarle ha anche provato soluzioni alternative, un modulo di gioco più aggressivo, con la difesa che resta a tre ma anche con ild’attacco. Difficile prevedere se sarà adottato con l’Olbia, se possa essere una soluzione da valutare in corsa, certo è che iavrebbero più. Partendo dalla difesa, il tecnico ha deciso di dare un turno di ...