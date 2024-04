Formia Incontro letterario con Silvana Severino presso il salotto culturale “Koinè”

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di sabato 6 aprile 2024)– Domenica 7 aprile alle 17:30ilKoiné in Via Lavanga 175 asi terrà la presentazione del libro “Figli” di, edito da Scatole parlanti. Un caleidoscopio di emozioni, uno scavo profondo e accurato dell’essere figli, ma anche genitori, anime vaganti – come suggerisce il titolo di uno L'articolo Temporeale Quotidiano.