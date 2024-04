Formazioni ufficiali Spezia-Lecco | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Ledi, match valevole per la trentaduesima giornata di. Quattro risultati utili di fila per i liguri, che si stanno allontanando dalle ultime posizioni e sperano di evitare anche i playout. Ha già un piede e mezzo in C invece il. L’obiettivo da qui alla fine? Chiudere il campionato in maniera dignitosa. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: Zoet; Elia, Nagy, Esposito S., Vignali, Falcinelli, Bandinelli, Mateju, Nikolaou, Hristov, Verde.: Lamanna; Caporale, Bianconi, Celjak, Lepore; Degl’Innocenti, Ionita, Sersanti; Buso, Novakovich, Crociata. SportFace.