Formazioni ufficiali Reggiana-Cittadella | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Ledi, match valevole per la trentaduesima giornata di. Al Mapei Stadium si affrontano due squadre che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti. L’ultima vittoria delrisale al 13 gennaio, mentre nello stesso arco di tempo laha subito una sola sconfitta. In palio punti importanti per riavvicinarsi alla zona playoff. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE(5-4-1): Satalino; Pieragnolo, Sampirisi, Marcandalli, Fiamozzi, Rozzio; Bianco, Cigarini, Portanova, Melegoni; Gondo. Allenatore: Nesta....