Formazioni ufficiali Feralpisalò-Cosenza | Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Ledi, match valevole per la trentaduesima giornata di. Delicato scontro salvezza tra due squadre in lotta per non retrocedere e a caccia di punti per risalire la china. Laha vinto tre delle ultime cinque partite giocate, ma tutte in trasferta. I calabresi invece sono in difficoltà tanto che hanno ottenuto un solo punto nelle ultime quattro. Chi avrà la meglio? Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LEFERALPISALO’: Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Felici, Kourfalidis, Fiordilino, Zennaro, Letizia; Dubickas, La Mantia.: Micai; Gyamfi, Camporese, Meroni, ...