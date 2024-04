Formazioni ufficiali Empoli-Torino | le scelte degli allenatori

(Di sabato 6 aprile 2024) Meno di un’ora e in campo al Castellani scenderanno: ecco lecon ledi Nicola e Juric Meno di un’ora e in campo al Castellani scenderanno in campo: ecco lecon ledi Nicola e Juric per la 31ª giornata di Serie A

Il Torino arriva al Castellani in piena corsa per l’Europa e il rigore di Sanabria che ha steso il Monza è arrivato in una vittoria tipicamente granata, di misura e tenendo la porta inviolata. Il ... (infobetting)

Empoli-Torino: presentazione e Formazioni ufficiali - Gli assistenti saranno Gamal Mokhtar di Lecco e Khaled Bahri di Sassari. Il quarto ufficiale sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo di Avezzano assistito da Rosario ...datasport

LIVE – Taranto-Potenza, ecco le Formazioni ufficiali. Dalle 18.30 gli aggiornamenti - Aggiornamenti in diretta Taranto-Potenza. Il Taranto ospita il Potenza per la sedicesima giornata di ritorno del Girone C di Serie C. Di seguito le Formazioni ufficiali, una volta diramate, e dalle 18 ...restodelcalcio

LIVE – Giugliano-Monopoli, ecco le Formazioni ufficiali. Dalle 18.30 gli aggiornamenti - Aggiornamenti in diretta Giugliano-Monopoli. Il Giugliano ospita il Monopoli per la sedicesima giornata di ritorno del Girone C di Serie C. Di seguito le Formazioni ufficiali, una volta diramate, e ...restodelcalcio