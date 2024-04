FORMAZIONE UFFICIALE Milan-Lecce | Pioli lancia Chukwueze | Pulisic trequartista

(Di sabato 6 aprile 2024) Ecco ladelper la sfida contro iltitolare, sulla trequarti agiràResa nota ladelche tra poco affronterà ila San Siro (ore 15) per la trentunesima giornata di Serie A. Stefanoha dovuto fare i conti con lo stop di Malick Thiaw per una fascite plantare. Al suo posto al centro della difesa c’è Matteo Gabbia con Fikayo Tomori. Assenza importante quella di Ruben Loftus-Cheek squalificato, sulla trequarti agirà Christian. Dopo la vittoria contro la Fiorentina al Franchi, i rossoneri sono vogliosi di continuare su questa positiva striscia di ...

