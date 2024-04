Forlì | al ‘Benelli’ servirà un’impresa Ravenna | pochi gol presi e tanti fatti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Il classico derby ‘Vecchia Romagna’, per stare in alto. Domani, alle 15, ilgioca al Benelli dila terza partita del tour de force. Per la squadra di mister Antonioli c’è la possibilità di rimarginare le ferite dopo i due rovesci con Corticella (4-0) e Lentigione (1-3) e rilanciare almeno il piazzamento in zona playoff. Per l’undici di Gadda, invece, è la ben più importante occasione di continuare il duello promozione col Carpi, che con 59 punti è due lunghezze sopra ai giallorossi. Il mister deldovrà fare a meno, per squalifica, del difensore Mattia Marino, del portiere Gianmaria Rossi e soprattutto dell’ex Paolo Rrapaj. A disposizione gli attaccanti Umberto Nappello e Antonio Varriale e il difensore Filippo Boccardi, in periodi più o meno recenti tutti già del. Dopo il ko 1-0 a Carpi, ...