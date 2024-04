Fondazione CR Firenze | Bocca | ”Investiremo 40milioni su arte e cultura anche a Grosseto e Arezzo”

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 6 aprile 2024) Alla Manifattura Tabacchi diil nuovo hub europeo per la ricerca sui Benili. Un grande centro di restauro di eccellenza, legato al Cnr, sarà ospitato in un edificio acquistato dallaCassa di Risparmio dinell'area in via delle Cascine. Il progetto di portata europea sarà la sede dell'European Research Infrastructure for Heritage Science (E-rihs), nel nuovo ambito multidisciplinare della scienza del patrimoniole e la, presieduta da BernabòL'articolo proviene daPost.