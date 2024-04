Folle furto a Firenze nel negozio di ottica | fermate in aeroporto tre persone in fuga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – Tre uomini sono stati fermati per il colpo messo a segno neldi‘Bottega di Sguardi’ in via Marconi a. Il maxiavvenne la notte del 26 marzo: i tre malviventi, di età compresa tra i 33 e i 43 anni, tutti rumeni senza fissa dimora, fecero irruzione nelutilizzano come ariete una Fiat 500 rossa. Furono portati via occhiali per un valore di 50mila euro Le indagini dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di, coadiuvati dai militari della compagnia di Pisa e dal personale della polizia di frontiera aerea di Pisa, hanno consentito di far luce su di un sodalizio criminale che era giunto in Toscana il 15 marzo scorso e che, come emerso attraverso una minuziosa analisi dei loro spostamenti, ...