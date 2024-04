Focene | Paoletti e Fata | “La panchina rossa come punto di incontro per un dialogo aperto”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 aprile 2024) Fiumicino, 6 aprile 2024 – “Consapevolezza e certezza che nessuna sarà mai sola: oggi al parco Azzurra Matiddi dici siamo riunite intorno allaper un(leggi qui) nell’evento ‘con gli avvocati, conflitti nelle separazioni. Non solo diritto, ma anche cuore ed emozioni'”. A parlare in una nota stampa sono la consigliera comunale Giorgiae la consigliera comunale Patrizia. “Partendo dalla tematica centrale della violenza contro le donne – spiegano– abbiamo dato vita ad un momento di confronto in cui tutti i presenti hanno detto la loro, per quello che è stato unfra istituzioni, esperte del settore, i rappresentanti e i ...