Fiumicino | donne in campo contro il bullismo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – “Il 12 Aprile, ore 10, presso l’Aula consiliare del Comune disi svolgerà il convegno ”? No grazie!’. L’evento patrocinato dal Comune diè stato fortemente voluto per sensibilizzare sul tema, argomento a cui va data grande importanza, perché nonostante ci siano persone che pensano che siano solo giochi per bambini e adolescenti , e che in alcuni casi siano innocui, è chiaro che non è così. Ilporta delle conseguenze, per questo è necessario applicare delle serie riflessioni”. E’ quanto dichiara Barbara Cerusico, presidente Associazioneper la Sicurezza ETS Odv., ”? No, grazie”: l’inin aula consiliare “La scelta di ...