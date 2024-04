Firenze | sfondano vetrina e rubano occhiali per 50mila euro in pochi secondi | poi fuggono | il video

(Di sabato 6 aprile 2024) Hanno sfondato la porta d'ingresso del negozio di ottica in centro acon un'auto rubata e in 30hanno rubato di tutto. I tre, tutti rumeni e senza fissa dimora, sono stati rintracciati e fermati all'aeroporto prima di lasciare l'Italia. Ora sono in carcere.

