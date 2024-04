Firenze | Schmidt si candida ufficialmente sindaco per il centrodestra | “Chiederò l’aspettativa come direttore di Capodimonte”

(Di sabato 6 aprile 2024) Eikeiltodiper il. “Oggi, 6 aprile 2024, non soltanto celebriamo il compleanno di Raffaello Sanzio, ma io sciolgo la riserva: mi candido a. Oggi stessoai partiti deldi sostenere questa campagna elettorale“, ha annunciato convocando nella mattina di sabato la stampa in Piazza della Signoria, proprio sotto Palazzo Vecchio. L’ipotesi che l’attualedel museo dia Napoli ed exdelle gallerie degli Uffizi sisse era nota da mesi, ma ora arriva l’ufficialità. Già dopo 100 giorni dalla nomina amanager del museo ...

Schmidt candidato a Firenze, colpo a Capodimonte - Così l'ex direttore degli Uffizi ed attuale direttore del Real Museo e Bosco di Capodimonte, Eike Schmidt, sulla sua candidatura come sindaco a Firenze, durante una conferenza stampa in piazza della ...napoli.repubblica

Firenze, Schmidt: “Mi candido a sindaco per il Centrodestra. E vado in aspettativa. Conte lo è da sei anni” - Ha sciolto le riserve, Eike Schmidt. Oggi, 6 aprile 2024, ha annunciato di volersi candidare a sindaco di Firenze per il Centrodestra. "Oggi stesso - ha detto ai giornalisti - chiederò ai partiti di C ...firenzepost

Schmidt candidato sindaco Firenze: "Centrodestra mi sostenga" - Firenze – Schmidt candidato sindaco Firenze: “Centrodestra mi sostenga” Eike Schmidt candidato sindaco Firenze per il centrodestra. Adesso c’è l’ufficialità. A dare l’annuncio sabato 6 aprile lo stess ...msn