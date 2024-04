Firenze | Schmidt | “Mi candido” Donzelli | un’ottima notizia per la città | pessima per la sinistra

(Di sabato 6 aprile 2024) È ufficiale. Eike, ex direttore delle Gallerie degli Uffizi ora alla guida del Museo e del Real Bosco di Capodimonte a Napoli, ha sciolto le riserve. Sarà lui il candidato a sindaco diper tutto il centrodestra. Che punta a liberare ladi Dante dal decennio rosso del sindaco Nardella. A mettere fine alla suspense è lo stesso storico dell’arte tedesco con cittadinanza italiana.scioglie le riserve: mia sindaco di“Oggi, 6 aprile 2024, non soltanto celebriamo il compleanno di Raffaello Sanzio ma io sciolgo la riserva: mia sindaco. Oggi stesso chiederò ai partiti del centrodestra di sostenere questa campagna elettorale. Oggi inizio anche con la parte pratica, con la costituzione del comitato elettorale”. Così ...

(Adnkronos) – E' ufficiale: Eike Schmidt , ex direttore delle Gallerie degli Uffizi ora alla guida del Museo e del Real Bosco di Capodimonte a Napoli, è il candidato a sindaco di Firenze per il ... (webmagazine24)

Eike Schmidt , attuale direttore del museo di Capodimonte a Napoli ed ex direttore delle gallerie degli Uffizi ha sciolto la riserva e ha annuncia to la sua candidatura a sindaco di Firenze per la ... (iltempo)

Firenze, Schmidt ufficializza la sua candidatura a sindaco - Eike Schmidt si candida ufficialmente a sindaco di Firenze. Lo ha annunciato lui stesso, che dopo la guida degli Uffizi a Firenze è oggi direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli.tgcom24.mediaset

Firenze: Donzelli, 'candidatura Schmidt ottima notizia per città e pessima per sinistra' - Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "Un’ottima notizia per Firenze. Una pessima notizia per la sinistra. Ti sosterremo con tenacia”. Lo scrive sui social il deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d ...lanuovasardegna

L’ex direttore degli Uffizi Eike Schimdt è candidato sindaco di Firenze con il centrodestra - Il candidato sindaco di Firenze per il centrodestra sarà Eike Schmidt, critico dell'arte di origine tedesca, a lungo direttore degli Uffizi e oggi alla ...fanpage