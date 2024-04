Firenze | Pd | ‘Schmidt si dedica ad ambizioni politiche più che a museo Capodimonte’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 apr. (Adnkronos) – "Se addirittura i cittadini di Napoli, assieme a numerose associazioni, sono pronti a raccogliere le firme per un nuovo direttore deldi Capodimonte, evidentemente qualcosa che non va in questa scelta di Eike Schmidt c?è. Abbiamo sempre chiesto una cosa molto semplice: un direttore a tempo pieno per uno dei musei più belli del nostro Paese. E invece purtroppo, ad oggi, si parla di Capodimonte solo ed esclusivamente per ledel suo direttore che sta scegliendo dirsi alla propria campagna elettorale fiorentina, anziché alle potenzialità e ai progetti delche dovrebbe governare e valorizzare". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd Marco Sarracino.