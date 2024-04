Firenze | la scena del crimine

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 6 aprile 2024) Una delinquenza sempre più diffusa e violenta, con aumento di reati - spaccio, rapine, furti, omicidi - e allarme sociale. Nel capoluogo toscano c’è un’emergenza in corso.in balìa della criminalità. Sembra un titolo da giallo di Giorgio Scerbanenco, invece è la quotidianità di una città illustrissima che però oggi vive uno dei momenti più difficili. E non per una crisi del suo settore più florido, il turismo. Anche se questo in parte c’entra: non certo per un calo di presenze, semmai per il suo opposto. Più turisti significa più crimini? A quanto pare, sì. Qualche dato. Nel 2023ha ospitato oltre 4,6 milioni di visitatori (+6,9 per cento rispetto al 2022). Tra loro, 1,2 milioni erano italiani (-12,8 per cento rispetto al 2022) e 3,4 milioni stranieri (+12 per cento). Numeri importanti per un business che vale oltre 2,5 miliardi di ...