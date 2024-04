Firenze | doppio concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – Conto alla rovescia per ilappuntamentodadiretta da Giuseppe Lanzetta, con solisti straordinari. L’appuntamento è per domenica 7 e lunedì 8 aprile all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte a. Il violinista Augusto Vismara è considerato tra i maggiori interpreti italiani degli ultimi 30 anni. Prima di dedicarsi al violino e alla direzione d’orchestra ha avuto una grande carriera da violista con le principali orchestre – Maggio, Scala e La Fenice, tra le altre - dirette da Giuseppe Sinopoli, Christian Thielemann, Antonio Janigro, Peter Maag e Luciano Berio. Con Vismara al violino, ritroveremo Elisa Racioppi, in arte Neruda, pianista dalla espressività profonda e comunicativa con cui collabora da tempo. Alla ...

Bocciato l’emendamento sul Terzo mandato per i governatori di Regione. Il governo ha poi chiesto alla Lega di ritirare un altro emendamento con il quale si propone di cancellare il ballottaggi o per ... (corriere)

Prima giornata di gare per i tabelloni principali della 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile under 18 Città di Firenze . Nel tabellone maschile subito sorprese con la sconfitta di due ... (sport.quotidiano)

Schmidt: “Candidatura a sindaco, l’annuncio a Firenze. E se perdo resto al museo” - La sua annunciata candidatura a sindaco di Firenze per il centrodestra continua ad agitare le acque della politica napoletana e a creare apprensione tra i cittadini che frequentano il Museo e il Real ...napoli.repubblica

La notte di Firenze incorona Carnesecchi: sempre più pilastro dell’Atalanta - Una parata strepitosa, decisiva. Una di quelle che possono cambiare la storia di una partita e, talvolta, anche di una stagione. Negli occhi di tutti i tifosi atalantini è ancora ben impresso lo strao ...bergamonews

In otto punti la Firenze dei sindacati: altoltà su multe, Peretola e multiutility - Il piano di Cgil, Cisl e Uil presentato alle forze politiche in corsa per le Comunali di giugno. «Chiediamo uno scatto in avanti» ...corrierefiorentino.corriere