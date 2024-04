Fiordaliso pronta a partecipare ad un nuovo reality dopo il Grande Fratello | lei conferma tutto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 6 aprile 2024)ha rilasciato una lunga intervista in cui si è detta disposta a poterall’unicoche non ha ancora fattoessere stata chiusa nella casa delper oltre quattro mesi. E queste dichiarazioni hanno sorpreso, visto che la cantante si è ritirata perché non ce la faceva più. Ma ha detto di non essersi pentita di aver partecipato al programma condotto da Alfonso Signorini, ma ora pensa al futuro tra musica e televisione.a partire per unprogrammala fine di questa edizione delha concesso un’intervista al settimanale ...